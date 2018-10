Iohannis: Romania va continua sa abordeze cu cea mai mare atentie consolidarea Parteneriatului strategic UE - Coreea

România va continua să abordeze cu cea mai mare atenţie consolidarea Parteneriatului strategic UE - Coreea, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în discuţiile avute joi cu preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Coreea, Moon Hee-sang. Klaus Iohannis l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Coreea cu ocazia vizitei oficiale pe care o efectuează în România demnitarul sud-coreean. Conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Iohannis a salutat această vizită, care are o încărcătură simbolică, având loc în contextul Centenarului României Moderne şi al aniversării, în acest an, a unui deceniu de la instituirea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Coreea. Tot în 2018 se aniversează 55 de ani de la stabilirea relaţiilor Republicii Coreea cu Uniunea Europeană. Iohannis a evidenţiat caracterul special al relaţiilor dintre cele două ţări, Republica Coreea fiind primul stat din Asia cu care România a stabilit un Parteneriat strategic. De asemenea, preşedintele României a subliniat că cele două state împărtăşesc valori comune, ţara noastră fiind decisă să acţioneze pentru dezvoltarea semnificativă a Parteneriatului strategic bilateral, în acest context el amintind discuţia foarte bună pe care a avut-o cu omologul sud-coreean cu prilejul participării la segmentul la nivel înalt al Adunării Generale ONU din luna septembrie. "Preşedintele României a exprimat aprecierea pentru cursul ascendent şi dinamica susţinută a relaţiei şi a dialogului politic dintre ţara noastră şi Republica Coreea. Totodată, preşedintele Klaus Iohannis a încurajat valorificarea potenţialului de cooperare comercial-economică bilaterală, inclusiv prin atragerea de noi investiţii coreene pe piaţa din România. De asemenea, el a subliniat potenţialul relaţiilor bilaterale în domeniul educaţiei, încurajând o mai bună valorificare a mobilităţilor studenţeşti, pornind de la oferta educaţională a universităţilor româneşti şi a celor coreene, poziţie împărtăşită pe deplin de partea coreeană. Preşedintele Klaus Iohannis a asigurat că România va continua să abordeze cu cea mai mare atenţie consolidarea Parteneriatului strategic UE - Coreea, inclusiv pe perioada exercitării de către ţara noastră a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene", a precizat Administraţia Prezidenţială. La rândul său, preşedintele Moon Hee-sang a subliniat că România este în prezent unul dintre cei mai importanţi Parteneri strategici ai Republicii Coreea în sud-estul Europei, arătând că, pentru Republica Coreea, România este "perla Europei Centrale şi de Est". Înaltul oficial sud-coreean a adresat felicitări pentru progresul României şi pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019, exprimând, totodată, hotărârea părţii coreene pentru creşterea investiţiilor în România, respectiv pentru dezvoltarea schimburilor comerciale, arată sursa citată. Cei doi înalţi demnitari au făcut şi un schimb detaliat de opinii asupra evoluţiilor recente privind reglementarea situaţiei din Peninsula Coreeană, preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Coreea exprimând mulţumiri pentru poziţia consecventă şi sprijinul României în acest dosar, în diverse contexte internaţionale. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: (c) www.presidency.ro