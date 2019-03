Iohannis s-a razgandit in legatura cu referendumul pe justitie

iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful statului spune acum ca reevalueaza ideea unei consultari populare, dupa ce acum cateva zile era "aproape hotarat" in acest sens. „Am inceput sa reevaluez ideea unui referendum fiindca doar asa romanii pot arata ca nu mai sunt de acord cu felul in care PSD-ul strica legile justitiei, isi bate joc de tara, de romani", a spus Klaus Iohannis, sambata, la Gala TNL. Klaus Iohannis s-a decis: convoaca referendum pe justitie "Eu nu as amesteca niciodata lucrurile. Ii chemam pe oameni la vot, ii chemam pentru vor - ii chemam pe oameni pentru referendum, ii chemam pentru referendum. (...) Incercarea de a maximiza sansele unui parti nu mi se pare ca este cea mai potrivita si eti ...