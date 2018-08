Iohannis se acopera de penibil. Constituțional, plecarea sa in concediu este motiv de vacanța a funcției de președinte

Președintele Klaus Iohannis întreține gratuit un conflict politic cu premierul României, fără niciun argument de logică sănătoasă. Atacarea la Curtea Constituțională a deciziei premierului Viorica Dăncilă de a-i delega anumite atribuții vicepremierului Paul Stănescu, pe perioada concediului de odihnă, este un atac politic absolut gratuit. Mai ales că premierul Viorica Dăncilă l-a informat telefonic, vineri The post Iohannis se acoperă de penibil. Constituțional, plecarea sa în concediu este motiv de vacanță a funcției de președinte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.