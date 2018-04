Iohannis: Solicit public demisia doamnei Dancila

Iohannis

Premierul Viorica Dancila a refuzat sa mearga la Palatul Cotroceni, la intalnirea de azi cu presedintele Klaus Iohannis, a anuntat Administratia Prezidentiala.



Prim-ministrul l-a anuntat telefonic pe seful statului ca nu participa la intalnire.

Presedintele Klaus Iohannis face la aceasta ora declaratii de presa:

- Ar fi trebuit sa am o intalnire la ora 11.00 cu doamna Dancila. Acea intalnire nu s-a mai tinut dar asta nu are nicio importanta si nu schimba cu nimic lucruirile pe care am intentionat sa le comunic azi romanilor.



- Intalnirea urma sa aiba ca tema centrala conflictul dintre Guvern si BNR. Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat si vreau sa repet doua lucrurui.



- Rolul BNR este unul foarte bine determinat. Este foarte evident ca PSD pune sub semnul intrebarii aceasta independenta. Acest lucru s-a putut vedea din declaratiile unor personaje din conducerea PSD. Ma ingrijoreaza, BNR nu poate fi acaparat politic de PSD.



- Este de dorit ca politicile BNR si ale Guvernului sa fioe discutate. Pentru ca nu s-a intamplat acest lucru am frut sa mediez intre ei. Doamna Dancila nu a inteles acest lucru.



- Saptamana trecuta, in Guvern s-a discutata un document secret. A fost o mare greseala. Daca discutam de documente secrete trebuia sa fie consultat ptresedintele, lucru care nu s-a intamplat.



- In Constitutie se statueaza si se stie ca este nevoie in interesul Romaniei, nu in interesul altcuiva, de o consultare intre premier si presedinte, ca autoritatile publice sa colaboreze loial.



- Doamna Dancila a depus un juramant la inceputul mandatul. Asta inseamna ca se respecta principiul colaborarii, in interesul romanilor. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.



- Avand in vedere acestea, eu retrag increderea doamnei Dancila.



- Doamna Dancila nu face fata functiei, reprezinta o vulnerabilitate. II solicit public demisia doamnei Dancila.

