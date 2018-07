Iohannis: Sunt obligat sa promulg Legea 304. Secția speciala pentru anchetarea magistraților devine funcționala

După o nouă serie de critici dure la adresa coaliției de guvernare pe tema Legilor justiției, președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, că va promulga Legea 304 (privind organizarea judiciară). Secția specială pentru anchetarea magistraților va deveni, astfel, funcțională. În declarația de presă susținută joi, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a reluat atacurile la adresa The post Iohannis: Sunt obligat să promulg Legea 304. Secția specială pentru anchetarea magistraților devine funcțională appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.