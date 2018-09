Iohannis: Ziua Pompierilor are o relevanta deosebita nu doar din perspectiva istorica

Ziua Pompierilor are o relevanţă deosebită nu doar din perspectivă istorică, dar şi pentru că oferă prilejul de a face o incursiune în viaţa şi activitatea celor care au făcut din salvarea semenilor o profesie de credinţă, a afirmat joi preşedintele Klaus Iohannis. "Celebrăm, astăzi, cu ocazia Zilei Pompierilor din România, actul eroic al pompierilor militari, conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu în lupta din Dealul Spirii, împotriva trupelor otomane, în timpul Revoluţiei de la 1848. Acest moment de vitejie şi patriotism din istoria României are o şi mai mare încărcătură emoţională în acest an în care se împlinesc 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Tradiţia glorioasă a armei pompierilor, onoarea şi abnegaţia care vă caracterizează reprezintă repere fundamentale şi exemple demne de urmat pentru noile generaţii. Prin profesionalismul de care daţi dovadă, acţionaţi în permanenţă pentru apărarea vieţii cetăţenilor aflaţi în pericol şi pentru protejarea în faţa calamităţilor sau dezastrelor", se arată într-un mesaj al preşedintelui cu prilejul Zilei Pompierilor din România, prezentat de către Mihai Şomordolea, consilier de Stat, Departamentul Securităţii Naţionale - Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, la ceremonia organizată cu acest prilej în Piaţa Constituţiei. Şeful statului a arătat că pompierilor le revine responsabilitatea de a acţiona, în continuare, cu seriozitate, pentru ocrotirea comunităţii, a cetăţeanului şi a vieţii, ca valoare supremă. "Românii vă preţuiesc şi vă acordă o mare încredere, datorită spiritului de sacrificiu de care daţi dovadă în îndeplinirea serviciului public. Această zi care vă este dedicată are o relevanţă deosebită nu doar din perspectivă istorică, dar şi pentru că ne oferă prilejul de a face o incursiune în viaţa şi activitatea celor care se află permanent la datorie şi care au făcut din salvarea semenilor o profesie de credinţă. Vă felicit pentru disciplina, curajul şi devotamentul dovedite şi vă urez succes în viitoarele misiuni!" se arată în mesajul şefului statului. AGERPRES/(AS-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)