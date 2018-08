Ion Caramitru, REACȚIE DURA dupa violențele de la protestul diaspora: 'Declar public ca ma simt solidar cu cei care au suferit nevinovati'

Ion Caramitru, directorul Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti şi preşedintele UNITER, a transmis într-o declaraţie publică că este profund şocat de ceea ce s-a întâmplat pe 10 august în faţa Guvernului României şi că este solidar cu cei care au suferit nevinovaţi, scrie News.ro.

"Sunt profund şocat de ceea ce s-a întâmplat vineri 10 August în faţa Guvernului României. În dimineaţa acelei zile am zburat spre Elveţia pentru a susţine, a doua zi, un spectacol poetic în faţa românilor din Lucerna şi împrejurimi. Am putut vedea, pe internet, tot ce s-a petrecut în Piaţă. Am trăit practic acelaşi şoc pe care l-am avut la Chişinău privind la televizor ce se petrecea la Bucureşti în 1990 când în 13-15 Iunie minerii făceau legea în capitală. Şi atunci ca şi acum am ajuns la Bucureşti prea târziu pentru a mai întreprinde ceva. Şi atunci ca şi acum am simţit că parcă un blestem ne însoţeşte, că nu ne vom putea rupe niciodată de umbra zâmbitoare a lui Iliescu", a transmis Ion Caramitru.

"Declar public că mă simt solidar cu cei care au suferit nevinovaţi, că moralmente am fost şi eu în piaţă vineri 10 august 2018 aspirând gaze lacrimogene şi încasând lovituri de baston alături de fiii mei şi de toţi oamenii maltrataţi acolo. Oameni nevinovaţi şi demni de condiţia lor de cetăţeni ai unui stat de drept", a adăugat el.

Incidente extrem de violente au avut loc vineri seară la mitingul diasporei din Piaţa Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni. Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Astfel de incidente s-au produs pe tot parcursul protestului - unele persoane au forţat gardurile în zona din faţa Guvernului şi au aruncat cu diverse obiecte, în special sticle de plastic, iar scutierii au ripostat cu grenade cu gaze lacrimogene şi cu tunul cu apă.

După miezul nopţii, jandarmii au intrat în forţă în Piaţa Victoriei, gonind oamenii, deşi mii de persoane protestau în continuare.

Câteva zeci de mii de oameni au protestat şi sâmbătă seară în Piaţa Victoriei din Capitală, cerând demisia Guvernului. Protestul s-a desfăşurat paşnic, fiind ridicate de către jandarmi doar trei persoane. Oamenii au manifestat şi în mai multe oraşe din ţară.