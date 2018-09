Ion Craciunescu prezinta detalii incredibile despre modul in care se comporta jucatorii lui FCSB cu Nicolae Dica

Vodafone, va concedia în acest an financiar 1.700 de angajaţi de la centrele de servicii din România, Egipt şi India, aproximativ 8% din forţa sa de muncă pe acest segment, informează Financial Times (FT). Citește mai departe...

Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca "triseaza" pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul "are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor".

Patru persoane, între care un bebeluș de doar nouă luni, au ajuns în această seară la spital, după ce mașina în care se aflau a lovit o fântână din beton, pe DN6, în Brădești, județul Dolj. Potrivit Poliției Dolj, șoferul unei mașini a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea pe DN6, în localitatea Brădești […] The post Accident violent în Dolj! Un bebeluş în stare gravă şi alte 3 persoane rănite, după ce mașina în care erau a lovit o fântână pe DN6 appeared first on Cancan.ro.