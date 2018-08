Ion Cristoiu: 'A dat semnal ca va pune tot un Guvern PSD, daca Liviu Dragnea e indepartat'

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis membrilor PSD sa scape de Liviu Dragnea si de premierul Viorica Dancila, instigand la o revolta interna in partid. ”PSD a castigat alegerile, nu am contestat niciodata acest lucru, insa actuala sa conducere abuzeaza de acea victorie pentru a ataca populatia, pentru a ataca justitia, pentru a scoate Romania de pe drumul sau european si euro-atlantic. Sunt insa de acord membrii PSD cu aceasta directie? Risca ei sa arunce Romania in haos doar pentru a tine in brate aceasta grupare care a confiscat partidul? Sau isi asuma responsabilitatea inainte de a fi prea tarziu? Nu avem nevoie de instabilitate si de o criza sociala prelungita. Oamenii se vor revolta si in ...