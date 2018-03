Ion Cristoiu anunța ca Elena Udrea A PIERDUT celebrul jurnal SECRET: 'I-a DISPARUT originalul'

Elena Udrea suferea, la începutul lui 2015, o primă umilință! Văzută ca fiind ce mai puternică femeie din România, după ce în mandatele lui Traian Băsescu a fost consilier și ministru, Udrea avea să ajungă în pușcărie, în urma unor dosare instrumentate de DNA. Înainte de a merge după gratii, Udrea i-a lăsat jurnalistului Ion Cristoiu un jurnal secret. De-a lungul timpului, Cristoiu a publicat, la recomandarea lui Udrea, diverse părți din jurnal.

Fugită în Costa Rica, Udrea spune că a pierdut jurnalul original, iar singurul care deține o copie e chiar Ion Cristoiu.

Citește și: Veste importantă pentru mii de români: Fiscul le dă banii înapoi-Cine sunt cei vizați

"De fiecarea dată, când am publicat ceva din jurnal, am sunat-o pe Elena Udrea și am cerut voie. Vreau să precizez două lucruri. În cazul de față, Elenei Udrea i-a dispărut originalul. Cel puțin așa susține ea public. Deci singurul care are acest document sunt eu. După interviul cu Ghiță, ea a scris pe Facebook că mă roagă, mă autorizează să public tot ce scrie în jurnal la Ghiță. Eu nu am avut nicio discuție cu dânsa.

Apoi, timp de un deceniu și ceva noi ne duceam la vot, polemizam, făceam emisiuni, scriam , dar noi cetățenii români nu aveam nimic de spus, totul se stabilea în alte părți, la servicii, la SRI , în centre de putere", a precizat Ion Cristoiu.

Citește și: O vedetă va părăsi pupitrul Știrilor PRO TV! Vestea pe care a primit-o AZI .