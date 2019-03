Ion Cristoiu: "Asa de tare l-a influentat pe Victor Ponta stringerea de mina a lui Florian Coldea?!"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Pe cristoiublog.ro si in Evenimentul zilei de marti, 12 martie 2019, am publicat in premiera absoluta unul dintre documentele cele mai convingatoare in sprijinul tezei ca in Romania au existat si exista mai multe state paralele, care se bat intre ele fara crutare. Am sustinut Teza mai multor state paralele in scris si la televiziuni aducind drept argumente citeva institutii folosite de politicieni in batalia pentru putere si pentru supravietuirea la putere: Binomul SRI-DNA, aparut pe vremea lui Traian Basescu si folosit de fostul presedinte pentru a-si lichida adversarii din presa si din politica. SPP, pus la dispozitia presedintilor pentru spionarea demnitarilor si pentru mituirea jurnalistilor. ...