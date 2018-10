Ion Cristoiu: Calin Popescu Tariceanu – purtatorul de cuvint al lui Klaus Iohannis?

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Luni, 29 octombrie 2018, seara, am fost prezent la emisiunea lui Ionut Cristache de la TVR, in postura – obisnuita pentru mine – de mina a doua la un dialog al moderatorului cu Traian Basescu. Despre aceasta emisiune ma gindeam sa scriu in comentariul din 31 octombrie 2018, mai precis despre momentul in care fostul presedinte a explicat pe larg suspiciunea sa de pe privind campania dusa impotriva Romaniei de olandezii Mark Rute, premier, Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene si Martin Kuijer, raportor in cazul Legilor Justitiei din Romania. Traian Basescu a afirmat si in emisiune ca Filiera olandeza a punerii Romaniei pe coji de nuca trimite la contractul urias de ...