Ion Cristoiu: Cazul Laurian Lucas ne dovedeste ca Binomul SRI-DNA a functionat inca din ianuarie 2005!

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fata de vremurile presei doar tiparite, cele ale site-urilor postate pe Internet ofera comentatorului informatii si din alte locuri din tara decit cel numit impropriu Buricul Bucurestilor. Haladuind pe autostrada Internetului, am descoperit pe site-ul Ziarului de Bacau, atit in formula scrisa, cit si in formula video, relatarea unei conferinte de presa tinute pe 10 mai 2018 – scria ziarul inca din titlul – de fostul viceprimar Laurian Lucas, condamnat de I.C.C.J. in noimebrie 2014, la patru ani inchisoare pentru complicitate la luare de mita si doi ani interzicerea unor drepturi, in Dosarul numi Lotul Sechelariu. In prezent, mentiona site-ul Laurian Lucas e eliberat conditionat. Sechelariu, S ...