Ion Cristoiu: Ce planuri are statul paralel in razboiul Firea-Dragnea

Jurnalistul Ion Cristoiu a spus, miercuri, la Antena3i, ca in urma razboiului intern din PSD, statul paralel isi va recastiga teritoriile pierdute. "Domnii de la PSD, ambele tabere, uita un lucru: Partidul Social Democrat nu e un partid singur in tara asta. In primul rand e un partid de guvernamant, in jurul lui stau asa: sistemul, Serviciile. Iata ca DNA-ul a trecut la domnul Lazar, care, spre surprinderea noastra, este mai otova decat Codruta Kovesi. Ea era un pic mai inteligenta. Taica Lazar ati vazut: ai zis ceva despre el, pac la Parchet, vrea sa o puna pe doamna aia la DNA, pac, la Parchet. Omul a fost procuror in comunism si stie cum era in comunism pe vremea lui Ceausescu. (...). Ion Cristo ...