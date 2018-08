Ion Cristoiu: Cine a avut interes sa-i invrajbeasca pe jandarmi si pe demonstranti?

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 4 iunie 1989. In noaptea de 3 iunie 1989, la ordinul lui Deng Xiaoping, tancurile se napustesc asupra Pietei Tiananmen, unde se aflau sute de mii de demonstranti in favoarea unui Gorbaciovism chinez si sparg manifestatia, lasind in urma 1000 de morti. De reamintit ca militarii care au intrat in Piata nu erau din Beijing, ci din zonele sarace ale Chinei, unde domnea convingerea ca alde aia din Piata si din Beijing sint niste burjui. Pe 4 iunie dimineata, tancurile pleaca din Piata in coloana. Momentul va ramine in Istoria secolului XX printr-o fotografie devenita simbol, la fel precum cea a lui Che Guevara in cuva spalatoriei din Vallegrande, Bolivia dupa impuscarea de catre militari pe 9 octombrie 1967, o ...