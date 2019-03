Ion Cristoiu, clasament surpriza la final de saptamana - Iohannis, alaturi de Tudorel Toader și Traian Basescu in topul politicienilor

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader și preşedintele Klaus Iohannis se menţin în top 5 politicienii săptămânii. Primul pentru că a rezistat asaltului de a fi remaniat, iar ultimul pentru eforturile de a câştiga un nou mandat la Cotroceni, spune jurnalistul Ion Cristoiu, potrivit Mediafax.

"Gândurile lui Cristoiu" Topul politicienilor:

Locul 5- Klaus Iohannis, preşedintele României

“Klaus Iohannis că se zbate în continuare să câștige un al doilea mandat. După părerea mea zbaterea lui este identică cu zbaterea lui Liviu Dragnea să scape de pușcărie. Amândoi se zbat. Și dacă domnul Klaus Iohannis crede că se zbate și va ieși, nu. După părerea mea, mă rog, vom vedea la prezidențiale”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 4- Iurie Leancă, fost premier al R. Moldova

„ Am văzut că este un domn Iurie Leancă din Moldova, a fost și pe acolo președinte, premier și la pus pe listă pe locul 3 (de Pro România la europarlamentare, n.r.) domnul Victor Ponta. Dacă mă întrebați habar nu am de ce a fost luat în calcul. Nu vă de ce Iurie Leancă m-ar face pe mine să votez Pro România, de ce să îl votez pe Iurie Leancă? Nu știu, poate că dacă era vreo vedetă, nu știu, Zdob și Zdup, ăia cu toba cu bunica. Că nu am înțeles și nici Pro România nu era un partid, poate pe ideea că se vor duce ăia din Moldova și vor vota, e greu.Traian Băsescu are electoratul din Republica Moldova, dar mă rog”, a susţinut Ion Cristoiu.

Renate Weber, surprinsă de intervenția lui Manfred Weber în favoarea lui Kovesi: 'Nu cred că a pierdut din șanse. Sigur că e o situaţie absolut inedită'

Locul 3- Rareș Bogdan, candidat PNL

“ Domnul Rareș Bogdan, care a reușit deja să destabilizeze PNL. Am înțeles că deja sunt foarte multe scandaluri la București…Se vede că domnul Rareș Bogdan încă nu are experiență de politician. (...) Pentru că el s-a dus ca o vedetă, interesant așa de analizat, numai că una este vedeta de la televizor și când te duci la partid acolo intră niște structuri. Ele sunt definite printr-o chestie istorică spusă de Camil Petrescu în și s-a petrecut și în realitate adică la un moment dat cineva voia să intre în PNL și spune: , Ionel Brătianu, și Gheorghidiu din , ca să facem și o lecție de literatură, îi răspunde, am înțeles că a și fost scena asta, . Deci partidele, e foarte important și pentru dumneavoastră, atenție dacă vreți să intrați în politică într-un partid trebuie să știți că acolo nu sunteți marea vedetă, acolo raporturile sunt altele. Ori, el încă nu înțelege acest lucru. Că el, deocamdată teoretic este sigur pe listă și probabil, având în vedere experiența, că e un băiat deștept, se va potoli. Dar deocamdată e conflictul acesta dintre…zice, eu sunt vedetă da? Adică eu dacă m-aș fi înscris în PNL bănuiesc că aș fi fost pe acolo pe la lipitori de afișe pentru partid. Una este lumea asta a partidelor, a politicii și una este cea de vedetă.. Și dacă ar veni Simona Halep ea, totuși, până la urmă, ar trebui să dovedească că e bună politic, nu că e bună tenismană”, a explicat Ion Cristoiu.

Proiect în Parlament: românii vor putea dona bani pentru contrucția de autostrăzi

Locul 2- Tudorel Toader, ministrul Justiţiei

“Pe locul doi este domnul Tudorel Toader pentru că el rezistă la toate încercările sau zvonurile că va fi remaniat. Să știți că m-am gândit, știți de ce merită pe locul doi? Pentru campania dusă împotriva lui de opoziție (...) Campania îl face simpatic electoratului PSD. El până acum părea, lăsa impresia că nu ar fi PSD. Ori acum e atât de înjurat de ăilalți, încât e 100% PSD”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 1- Traian Băsescu, senator PMP

„Traian Băsescu. În sfârșit s-a decis să candideze, merită pe locul 1 pentru că e un mare risc, dacă nu intră în Parlamentul European… e un mesaj clar în legătură cu el. Imaginați-vă că eu fac mâine un ziar și a doua zi dă faliment, adică nu aș risca. E riscant pentru că nu depinde numai de el, depinde de lista partidului”, a conchis Ion Cristoiu.