Ion Cristoiu, clasamentul politicienilor: Viorica Dancila intra in top cu 'o tresarire nelalocul ei' și Tudorel Toader intreține iluzia OUG

Ministrul Justiției Tudorel Toader și președintele Klaus Iohannis rămân și săptămâna aceasta în Top 5 politicieni. Premierul Viorica Dăncilă intră în top cu “o tresărire nelalocul ei”, spune jurnalistul Ion Cristoiu, iar Mugur Isărescu și Codruța Kovesi revin cu statut de politicieni, potrivit Mediafax.

"Gândurile lui Cristoiu" -Topul politicienilor:

Locul 5- Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

“Mugur Isărescu că s-a întors și el, are revenit la tema aurului. Și-a dat seama că poate vrea să candideze. Și-a dat seama că era o temă în care pierdea. Era greu de explicat, intrai în combinație economice, oricum opinia publică nu înțelege”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 4- Tudorel Toader, ministrul Justiției

“Domnul Tudorel Toader pentru că el este în continuare o vedetă, deși nu am înțeles de ce este o vedetă și el este cel care nu reușește să ne convingă că nu se mai dau OUG, cred că și el face parte din piesa aceasta de a întreține iluzia OUG. Se aproprie de Eugen Teodorovici și mai este și doamna Ecaterina Andronescu. Sunt politicieni care nu rezistă să nu apară la televizor. Adică domnul Tudorel Toader, cei de la PSD, așa pe la colțuri se plâng că el în fiecare dimineață face agenda pe scări, de dragul vedetismului (...) poți să intri în minister și fără să dai declarații, el îi sună… vrea să dea declarații și atunci e chiar o mare problemă. Indiferent ce măsuri ia PSD peste zi, agenda este făcută pulbere de domnul Tudorel Toader care, de obicei, se referă la ba nu e de acord cu acela, ba îl ceartă pe domnul Lazăr”, a susținut Ion Cristoiu.

Locul 3- Viorica Dăncilă, premierul României

“Viorica Dăncilă, pentru că a avut o tresărire, dar nelalocul ei în legătură cu cei 12 ambasadori, adică premierul de ce să îi sune ea. Aici era o chestiune numai și numai de diplomația românească. Pentru că ăia au încălcat codul, regulile elementare ale comportamentului diplomatic și trebuia domnul ministru de Externe, adică doamna trebuie să îi ceară ministrului de Externe, ați văzut că nu a cerut. Și doamnei Birchall, dar mai ales ministrului de Externe, trebuia să declanșeze procedurile, eventual chemarea ambasadorilor, dacă nu chiar chemarea unor ambasadori de ai noștri. E un grad mai înalt, dar trebuie să dai semnal diplomatic. Nu l-a dat, așa că ne-a ținut ea o cuvântare, a evitat să dea acest semnal, probabil că s-a gândit că domnul Meleșcanu nu o să facă sau s-a gândit, cum face, și domnul Dragnea să nu cumva să facem ceva iremediabil. Vorbim. Și dacă nu vorbim, și dacă vorbim trimitem o hârtie”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 2 – Klaus Iohannis, președintele României

“Klaus Iohannis, pentru că va mai trăi din ideea de referendum încă până pe 26 mai. Pe 26 mai vom vedea atunci ce va face”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 1- Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al DNA

“Pe locul 1 eu consider că e doamna Kovesi (...) deocamdată prin ceea ce face este un politician. Am un sondaj secret de campanie al unui partid care arată că doamna Kovesi este umăr la umăr cu domnul Iohannis pe electoratul de dreapta. Ea constituie în continuare un mare pericol pentru Klaus Iohannis, pentru că este spre dreapta, nu spre stânga. Din punctul acesta de vedere, cam tot ce face domnul Klaus Iohannis nu vizează PSD. Toate ieșirile nu PSD vizează, ci câștigarea bătăliei, nu cu Cioloș, el stagnează, ci cu Laura Codruța Kovesi. Deci din toate deja Dacian Cioloș reușește să dezamăgească. Cu cât apare mai des la televizor...vă dau și o informație, există o tactică la USR, a fost sfătuit domnul Cioloș de consilierii de campanie să nu iasă și el și Barna și să găsească, dacă ați observat, un trăsnit în partid care este Andrei Caramitru. Dacă ați observat fiecare partid are niște trăsniți, (...) la PSD e acela, Rădulescu-mitralieră, de la PMP e chiar președintele partidului, Eugen Tomac, la USR e Andrei Caramitru, iar la PNL e domnul Cîțu. Dacă ați observat, ei ies și apoi vine partidul și spune ”, a dezvăluit Ion Cristoiu.