Ion Cristoiu: Consiliul National al PNL a confirmat: Vasile Blaga a mai vindut o data PDL. De data asta lui Klaus Iohannis

Ion Cristoiu Poate ca multora nu le va veni sa creada: Ma numar printre putinii locuitori ai patriei care au urmarit atent lucrarile Consiliului National al PNL de simbata, 4 august 2018. Daca ma gindesc ca astfel de reuniuni ale forurilor colective ale partidelor sint importante pentru membri si lideri doar pe hirtia statutului, in realitate deciziile fiind luate doar de presedintele formatiunii, iar in cazul PNL, boccizat prin slugarnicia noii conduceri, doar de Klaus Iohannis, tare ma tem ca sint singura fiinta vie care a dovedit interes fata de lucrarile Consiliului National. Ce m-a apucat? Am epuizat toate faptele mici si mari ale prezentului astfel incit, ca sa nu mor de plictiseala, m-am indreptat asupra plic ...