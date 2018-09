Ion Cristoiu: Contributia noului Binom SRI – Parchetul General la raminerea lui Liviu Dragnea in fruntea PSD

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Cristoiu scrie intr-o postare pe site-ul lui despre razboiul din CEx PSD, dar si despre ''Divizia Presa'' reprezentata de Realitatea TV. ''Vineri, 21 septembrie 2018, deschizind pe la 13.30 laptopul am simtit nevoia sa-mi fac cruce. De o saptamina, pentru Divizia Presa intarita in ultima vreme si cu publicatii pina acum anti-Binom, Liviu Dragnea era deja mort din punct de vedere politic. La Realitatea Tv, Cozmin Gusa si Denise Rifai il inmormintau deja in timp ce Rares Bogdan le tinea luminarea. Momentul in care avea sa se petreaca decesul politic al lui Liviu Dragnea era cel al Sedintei CEXN de vineri, pe la prinz. Din surse doar de ele stiute unitatile militare din presa dad ...