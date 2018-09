Ion Cristoiu: Cum isi lucreaza Liviu Dragnea colegii din PSD. Studiu de caz: Gabriela Firea

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momentul Gabriela Firea de simbata, 1 septembrie 2018, a fost vazut ca un moment de revolutie in PSD. Eu nu cred ca asta e semnificatia. In PSD nu poate avea loc nici o revolutie. Partidul a fost prins in pinza de paianjen a lui Liviu Dragnea. Nu stiu cind va iesi din ea. Stiu sigur ca va iesi pentru a intra in Opozitie pentru citeva decenii, pina isi va reveni ca partid viu, dupa ce Liviu Dragnea a facut din el o bucata de lemn Tanase. Momentul Gabriela Firea va fi inabusit de Liviu Dragnea printr-o smecherie ale carei semne se vad deja in mesajele expuse de comunicatorii partidului: Interventia nu da seama de disensiuni in PSD, dimpotriva e o dovada ca in partid functioneaza din plin libertatea de expr ...