Ion Cristoiu: "Cum l-a scos din joc Binomul pe Tiberiu Nitu pentru a-i face loc lui Augustin Lazar"

"Pe 2 octombrie 2018 Inalta Curte de Casatie si Justitie a clasat dosarul – pe motiv ca fapta nu exista – prin care Tiberiu Nitu, fost procuror general, trimis in judecata de DNA pe 9 februarie 2016, sub acuzatia de abuz in serviciu prin folosirea unui echipaj politienesc de insotire. Cu citeva luni mai inainte, in 27 aprilie 2018, DNA clasase dosarul invocind o decizie a CCR care nuanta abuzul in serviciu. Convins chiar de la inceput ca e nevinovat (cum sa nu beneficieze procurorul general al Republicii, urit de multi mari infractori, de un echipaj de insotire, necesar si pentru deplasarile demnitarului in interes de serviciu intr-un Bucuresti in care e bine sa stai in casa, atit de re ...