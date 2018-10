Ion Cristoiu da cartile pe fata! Ce spune despre arestarea Elenei Udrea

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, joi, despre operatiunea prin care Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, care sunt cautate pentru a ispasi pedepse pronuntate de justitia din Romania, au fost ridicate de pe strada, la cateva ore una dupa cealalta. Ion Cristoiu: "Operatiunea: Romania Proasta Europei Centrale si de Est" „Eu cred ca si aia din Costa Rica, de la Securitate, ne cred prosti. O investigau, o monitorizau si dupa toata operatiunea asta, le-au oprit. Este o operatiune spectaculoasa, parca copiata din operatiunile binomului de la noi. De ce le-au oprit pe strada? Se intampla asa ceva la un terorist. SRI are legaturi cu toate Serviciile. C ...