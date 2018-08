Ion Cristoiu: Daca muncesti la Londra nu esti superior unui roman din tara

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printre notele care dovedesc Operatiunea politico-SRI-ista din 10 august 2018, se numara si disparitia oricarei referiri la Diaspora in serile urmatoare de demonstratii, si chiar si in 10 august 2018, mai spre seara. Pina atunci o masinarie de manipulare anuntase mitingul din 10 august 2018 drept unul istoric, despicator de catapeteasma prin prezenta romanilor din strainatate. Piata Victoriei a gazduit din ianuarie 2017 o multime de adunari de protest. Putine au avut ceva deosebit in afara de slogane strigate, de inventii mai mult mai putin sau inteligente si de zbierete de vuvuzele. Aceleasi momente cu telefonul mobil aprins, aceleasi infasurari ale trupului in drapelul tricolor, dupa moda caragealeana l ...