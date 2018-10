Ion Cristoiu: "Daca ne gindim mai bine, prezenta la Referendum a fost surprinzator de buna"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Au fost date publicitatii rezultatele finale ale Referendumului din 6-7 octombrie 2018: Prezenta a fost de 21, 10%, adica 3.857.308 de alegatori. Au spus DA 91,56%, adica 3.531.732 de alegatori. Pentru NU au fost 6,47%, adica 249.412 de persoane. Potrivit Legii, pragul de atins era de 30%. In aceste conditii, Referendumul n-a fost validat. Prin urmare, articolul 48 din Constitutie va ramine tot in formularea „Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti (…)”, contestata de initiatorii revizuiri pe motiv ca da posibilitatea legalizarii casatoriilor intre persoane de acelasi sex. Din perspectiva unei Romanii supusa standardelor tipice lagarului democratic, in care ...