Ion Cristoiu: De ce a fost inabusita cit ai clipi rebeliunea Gabrielei Firea

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Putem considera Momentul Gabriela Firea in istoria PSD, in a carei amploare am crezut pina si eu, ca incheiat. Incheiat cu un esec. Si nu un esec oarecare, ci unul de proportii. Cu exceptia unei bombaneli a lui Marian Oprisan, nimeni dintre liderii PSD n-au urmat-o pe Gabriela Firea in rebeliunea sa fata de Liviu Dragnea. In PSD continua sa nu zboare nici macar musca fara aprobarea lui Liviu Dragnea. Daca inabusirea cit ai clipi a rebeliunii asumate de Ecaterina Andronescu mai poate fi explicata prin pozitia fostei ministre a Invatamintului in cadrul PSD, in cazul Gabrielei Firea e mai greu de inteles cum de n-a provocat nu un cutremur, dar nici macar o mica clatinare, dintre cele inregistrate doar de apa ...