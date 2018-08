Ion Cristoiu: De ce are interes Liviu Dragnea sa nu se mai discute despre Tulburari?

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nu ma uit de obicei la interviurile acordate de Liviu Dragnea. Pe de o parte pentru ca pot face rost de stenograma lor, pe de alta pentru ca domnia sa are marele talent de a arunca pe piata dezvaluiri teribile, in alte locuri de soare democratic pline, declansatoare de cutremure institutionale. Dezvaluiri care, in atmosfera noastra publica de telenovela de pe malurile Bosforului, fac valuri mediatice si doar atit. In plan institutional nu se intimpla nimic. Marti seara insa m-am uitat la interviul luat de Alexandra Stoicescu lui Liviu Dragnea. Din doua motive. Unul profesional. Liviu Dragnea e un personaj urit la ora actuala de o mare parte a electoratului, mai ceva ca Nicolae Ceausescu in ultimii ani di ...