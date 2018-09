Ion Cristoiu: Declaratia Complotistilor – de la hirtie la realitate

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Miercuri, 19 septembrie 2018, gratie unui text primit de toate redactiile a fost dat publicitatii documentul intitulat Declaratie privind Starea Partidului Social Democrat. Am consacrat mai multe editoriale Complotului pus la cale in PSD pentru rasturnarea lui Liviu Dragnea. Inca de cind presa noastra a invocat o asa-zisa Scrisoare deschisa prin care i se cerea lui Liviu Dragnea demisia din fruntea PSD si a Camerei Deputatilor, am negat existenta unui astfel de document. O scrisoarea deschisa nu poate fi decit o scrisoare publicata si asumata de semnatar,. Nu poti vorbi de o scrisoare deschisa semnata de 30 de lideri judeteni cita vreme nimeni n-a vazut-o si nimeni nu declara in presa c-a semnat- ...