Ion Cristoiu: Despre cum s-a coborit marea Cristina Tarcea la nivelul politicii marunte de pe Dimbovita

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din presa (vorba politicienilor cind vor sa fie imprecisi in materie de acuzatii) am aflat ca Liviu Dragnea a denuntat-o pe Cristina Tarcea, presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca fiind una dintre piesele Statului Paralel, care si-a propus sa distruga democratia din Romania prin sentinta de condamnare la trei ani si jumatate inchisoare. Presedintele Camerei Deputatilor, care e si presedintele PSD, dar mai ales adevaratul premier al Romaniei sub acoperirea de Viorica Dancila, ar fi sustinut nici mai mult nici mai putin decit ca, in postura de agent al Statului Paralel, presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie lucreaza nici mai mult nici mai putin decit la o condamnare definitiva cit mai ...