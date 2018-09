Ion Cristoiu, despre miza referendumului: "Aici PSD a facut o greseala profunda"

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Ion Cristoiu a lansat, joi, la Antena 3, o teorie incredibila legata de miza referendumului de pe 6-7 octombrie. "In primul rand, PSD a dat inapoi. La ALDE era normal, pentru ca au fost amenintati ca s-ar putea sa fie scosi din ALDE european. Reprosul facut de socialistii europeni si in general de Occident nu e faptul ca se organizeaza referendumul. Vezi si: Ion Cristoiu: De ce ar fi trebuit sa demisioneze Liviu Dragnea, asa cum i-au cerut Pucistii Nu se refera la faptul ca Guvernul organizeaza, nu se refera la faptul ca un partid indeamna sa se iasa la vot. Iesitul la vot chiar e obligatoriu pentru ca natiunea trebuie sa se pronunte intr-un numar cat mai mare in legatura cu o p ...