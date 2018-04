Ion Cristoiu, despre protocoalele secrete semnate de SRI: "Acestea fac ca aceasta institutie sa revina la vechea Securitate"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat la Anteana 3 ca protocoalele secrete semnate de SRI fac ca aceasta institutie sa revina la vechea Securitate. Vezi si: Protocoale secrete. Mircea Diaconu: "De ce oamenii din CSAT nu au spus nimic?" ”Asta e cea mai mare lovitura. E incredibil asa ceva. Protocolul cu Parchetul General e in afara Constitutiei (...) Prin aceste protocoale au intors SRI la vechea Securitate. Eu, ca cetatean, nu mai am incredere. In anii Ceausescu, cand se deschidea un dosar de urmarire informativa, marea lor majoritate nu se incheiau cu trimitere in judecata” spune jurnalistul Ion Cristoiu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...