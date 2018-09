Ion Cristoiu: Guvernul premierului Mark Rutte premiaza anti-semitismul la ONU si finanteaza protestele din Bucuresti , dar are “ingrijorari” pentru “statul de drept” din Romania

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Din nou despre „ingrijorari”. Cu Rutte Pe 12 septembrie 2018, premierul olandez Mark Rutte declara la finalul unei intalniri cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca Olanda are „o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept (din Romania- n.n.)”. In cursul aceleeasi vizite, Rutte respingea explicit in conferinta comuna de presa cu premierul roman Viorica Dancila ideea accesului Romaniei la Spatiul Schengen, invocand „lipsa de progrese” pe Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) si, eventual, sustinerea Legilor Justitiei de catre Coalitia PSD-ALDE. Pe o logica oarecum grotesca, guvernul Olandei ajunsese sa „pedepseasca” guvernul Romaniei ...