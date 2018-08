Ion Cristoiu: Jandarmeria a dovedit o toleranta deseori dincolo de hotarele legale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nimic nu e mai riscant pentru un publicist decit sa faca profetii despre un eveniment care va avea loc. In lumina acestei invataturi am vrut s-o refuz pe Catalina Porumbel de la Antena 3 cind m-a rugat, luni pe la prinz, sa intervin la emisiunea ei intitulata Editie speciala inainte de Mesajul catre natiune anuntat de Klaus Iohannis pentru a-mi da cu parerea cam ce va spune presedintele Republicii. Cum insa Catalina Porumbel e unul dintre jurnalistii pe care-i apreciez in mod deosebit, am acceptat sa intervin pe post de profet. Dupa Tulburarile din 10 august 2018 Romania cunoaste o stare de tensiune sociala deosebita si mai ales o adincire pina la nivel de ura reciproca a faliei dintre cei pro- PSD si cei MUIE antiPSD. Dincolo de ...