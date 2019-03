Ion Cristoiu: "La europarlamentare, dusmanul numarul unu al PNL nu e PSD, ci Alianta PLUS+USR"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Luni, 18 martie 2019, presa a facut sa ne parvina urmatoarea informatie: PNL a anuntat ca a incheiat o alianta cu Partidul Actiunea Civica a Tinerilor (PACT), condusa de Sebastian Burduja. Presedintele PNL Ludovic Orban a adus lamuririle necesare pentru intelegerea acestei manevre al carei autor e domnia sa: „Domnul presedinte al PNL Bihor si subsemnatul am fost mandatati de BEX sa demaram negocierile de integrare in PNL a Partidului Actiunea Civica a Tinerilor, condus de Sebastian Burduja. Am purtat discutiile cu viitorii nostri parteneri si astazi am prezentat in Biroul Executiv rezultatele negocierilor purtate si am luat decizia sa demaram procedurile de integrare a partidului Actiunea Ci ...