Ion Cristoiu: "Liviu Dragnea in campania pentru prezidențiale: Un PSD-ist intre PSD-iști"

"Subiectul filmului Spinning Boris, aparut in 2003, e inspirat din realitate. Cea a alegerilor prezidentiale din Rusia lui 1991, primele alegeri zise si democratice din Istoria Imperiului. O echipa americana de imagine e angajata de stafful lui Boris Eltin ca salvatoare a candidatului. Cind sosesc la Moscova, yankeii dau peste un dezastru: omul lor e pe ultimul loc in sondaje. Americanii reusesc sa-l convinga pe Eltin de avantajele trucurilor de peste ocean in campania electorala. Plecat de la un 6%, presedintele in exercitiu cistiga la o diferenta de trei puncte. Una dintre cele mai cunoscute secvente din aceasta campanie ramine cea in care Eltin danseaza. De ce l-a obligat sa faca asta echipa de ...