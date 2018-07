Ion Cristoiu MITRALIAZA PSD și ALDE: legea scrisa in birourile SRI

SUA si UE au convenit sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru bunurile industriale non-auto, conform declaratiei comune date publicitatii dupa discutiile dintre presedintele SUA Donald Trump si presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker.

Caz tulburător din județul Bacău. Un tânăr riscă să își petreacă următorii 20 de ani în spatele gratiilor, fiind acuzat că l-ar fi ucis pe copilul iubitei lui. Deși individul a susținut în fața polițiștilor că nu știe ce s-a întâmplat cu băiețelul de un an și jumătate, partenera lui l-a contrazis. „Nu am lovit […]