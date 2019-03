Ion Cristoiu: "Protocolul secret dintre ANAF si PICCJ ne spune cum si-a creat Victor Ponta propriul Binom"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Site-ul Lumea Justitiei de duminica, 10 martie 2019, a publicat in premiera Metodologia comuna de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor de investigare comuna a fraudelor fiscale si vamale, document semnat in februarie 2014 de PICCJ, ANAF si IGPR. Anterior, Lumea Justitiei a publicat articolul Paraditorii fiscali. Insotit de o fotografie luata dintr-un sediu de parchet, articolul semnaleaza ca „inspectorii ANAF lucreaza cot la cot cu procurorii lui taica Lazar chiar in sediul Parchetului General. 300 de inspectori ANAF sunt detasati la PICCJ, in parteneriat cu procurorii asa-zisi independenti”. In vederea acestui articol, redactia s-a adresat PICCJ intrebind care e rostul prezentei inspe ...