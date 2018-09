Ion Cristoiu: Psihologia de sluga a oamenilor nostri politici

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Gagesti fiind, departe de larma vietii politice imediate si iesit in afara sferei de influenta a televiziunilor de stiri, am reusit, in fine, sa termin de citit cu creionul in mina volumul Nae Ionescu, Opere, VIII, Publicistica, 3, adunind articolele din Cuvintul semnate de marele publicist intre 1 ianuarie – 31 august 1927. Ma asteptam mai mult in materie de idei generale de la Nae Ionescu, pe care-l citisem la sugestia lui Dan Ciachir, care mi-a vorbit inainte de 1989 despre cel care introdusese in presa noastra de batut cimpii aducerea pe teritoriul ferm al realitatii prin formula Iata faptele! Lectura textelor scrise si publicate zilnic in 1927, din care parcursesem doar antologii gen Roza Vi ...