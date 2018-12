Ion Cristoiu pune pe JAR PSD: 'Cind iși vor da seama va fi prea tirziu'

Presedintele PSD nu mai are control asupra Camerei Deputatilor, dar, pe de alta parte, nici Opozitia nu are forta necesara pentru a declansa revocarea acestuia - aceasta pare sa fie concluzia evenimentelor din ultimele zile. Taboul de ansamblu este insa unul mult mai complicat si Liviu Dragnea trebu ...

Sediul CNN din New York a fost evacuat, în urma unei amenințări cu bombă, informează Realitatea TV. După câteva ore, poliţia a permis accesul angajaţilor în clădire şi a ridicat alerta. Citește mai departe...

Meteo 7 decembrie – Vineri, valorile termice diurne anunță o vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată în majoritatea zonelor, cu precădere în sud și în est. Maximele se vor încadra între -2 grade la Alexandria și 3, 4 grade în zona de deal din vest şi sud. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Cerul va fi […] The post Meteo 7 decembrie. Temperaturi scăzute în toată țara appeared first on Cancan.ro.