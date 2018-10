Ion Cristoiu: Romania ramane dependenta de masinariile de partid

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Referendumul pentru familie nu a trecut pragul legal de prezenta, minim 30%, iar Constitutia nu va fi schimbata, asa cum a fost votata in Parlament. In Constitutie va ramane, in continuare, termenul de ”soti”, referitor la casatorie. Ion Cristoiu a analizat motivul pentru care PSD nu s-a implicat in referendum. Totul a pornit de la Bruxelles, de unde Liviu Dragnea a primit ordin sa nu scoata lumea la vot. In plus, Klaus Iohannis a primit si el o veste proasta, e de parere Cristoiu. Pentru ca referendumul nu a trecut, nici potentialul referendum pe justitie, cu care tot ameninta presedintele, nu va avea sanse de reusita. Ion Cristoiu: "Daca isi permit deci domnii de la Paris sa se ameste ...