Ion Cristoiu scoate la iveala CULISELE protocolului SRI-Parchet: 'A consfintit OFICIAL o relatie NEOFICIALA intre Kovesi si Coldea...'

„Minciunile PSD legate de plata anticipată a pensiilor şi a salariilor profesorilor înainte de Paşte este un gest de maximă cruzime din partea actualei puteri. Pentru pensionari, profesori, poliţişti, militari, ceferişti etc. nu există bani în avans, însă angajaţii Guvernului, ai Ministerelor şi ai ...

Societatea Life is Hard a reprezentat România la European Business Award (categoria Inovație). Potrivit unui document transmis către Bursa de Valori București, LIFE IS HARD a fost desemnată recent ‘National Winner’ în ediția 2017-2018 a European Business Awards – c ...