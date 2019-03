Ion Cristoiu: "Spre deosebire de Penalii PSD, pentru Klaus Iohannis Penalii PNL sint frecventabili"

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Prin mai multe interventii publice de la Cotroceni, Klaus Iohannis a introdus in viata politica a Romaniei criteriul Penalilor. Ce se intelege prin Penali in viziunea presedintelui si a sustinatorilor sai din bula , zisi si TeFeListi? Penali sint toti cei convocati la DNA. Desi Constitutia si bunul simt al democratiei sustin ca Penal e doar cel care a fost condamnat definitiv, Klaus Iohannis, Seful cel Mare al Binomului, a folosit si foloseste termenul de Penal pentru orice persoana care a fost convocata la DNA. Potrivit lui Klaus Iohannis, un Penal (in acceptiunea impusa de Inalta Sa Gindire) n-are ce cauta in politica. Convocarea la DNA e astfel un mijloc prin care presedintele isi scoate din jo ...