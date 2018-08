Ion Cristoiu: Tulburarile din 10 august – Aberatii si mistere. O nascocire luata in serios de toti: Milionul de participanti

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In prima parte a lui 1990, ca jurnalist si director al revistei Zig-Zag magazin, am fost unul dintre cei mai mari adversari ai Puterii FSN. Aia da la Putere, a lui Ion Iliescu in 1990! Cind ii aud pe unii vorbind de Puterea lui Liviu Dragnea cu care se lupta ei pe imi vine sa izbucnesc in ris. Dragii mosului, sa fi trait voi anul 1990, cind Romania era in afara oricarei aliante, cind nu cazuse URSS, cind FSN cistigase parlamentarele si prezidentialele cu peste 80%, cind intreaga presa era in miinile Cotrocenilor si sa fi luptat in scris cu Ion Iliescu! Am scris aceste rinduri nu pentru a reaminti ca eu am o lunga experienta a bataliilor cu Puterea, cu adevarata Putere, intruchipata de Presedinte in Roma ...