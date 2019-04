Ion Cristoiu: "Voit sau nu, manifestatiile de strada anti PSD de pina la europarlamentare servesc PSD"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Nu incape indoiala, ca axioma despre Balenele care plutesc in mare si nu in tigai, ca Manifestatia din Piata Universitatii din seara de simbata, 30 martie 2019, a fost un esec. De dimineata site-urile TeFeListe clocoteau de anunturi despre ce se va face si ce se va drege la noapte. Luindu-le in serios, mi-am zis, Hait! Astia pun de un Maidan de tip cel de la Kiev, tocmai acum, cind la Kiev, Petru Porosenko, profitorul Maidanului e pe cale s-o beleasca (vorba lui Marin Preda!). Si vedeam mii de oameni blocind circulatia, punind regimul PSD in mare incurcatura – sa lase blocajul, spre revolta automobilistilor sau sa-i ia cu forta –, facind un lant uman transmis in direct de fatucele gifiinde pe televiziunile de sti ...