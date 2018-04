Ion Iliescu, citat la Parchetul General

Ion Iliescu

Fostul presedinte Ion Iliescu a ajuns marti la Parchetul General, unde a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta ca pe numele lui a fost inceputa urmarirea penala in dosarul "Revolutiei" pentru savarsirea infractiunii contra umanitatii.

In data de 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.

Pe 18 decembrie 2017, Parchetul Militar anunta ca, in urma administrarii de probe in dosarul "Revolutiei", concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere.

Procurorul militar Marian Lazar declara atunci ca a existat o diversiune militara incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauza a numeroaselor decese, vatamari corporale si distrugeri.

In plus, procurorii au identificat, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989, in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu), care a contribuit, alaturi de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piata Palatului si la declansarea protestelor in Bucuresti.

Totodata, procurorii sustineau ca au existat diversiuni exercitate asupra cadrelor de comanda ale UM 01417 Targoviste, locatia unde s-a aflat cuplul Ceausescu, dar si ordine venite de la varful ierarhiei militare privind eliminarea fizica a cuplului prezidential.

"Este cert faptul ca diversiunea a existat, s-a manifestat complex pe mai multe planuri, fiind cauza principala a numeroaselor decese, vatamari corporale si distrugeri survenite. Probatoriul administrat a reliefat mecanismele dezinformarilor constante, avand consecinte deosebit de grave, lansate prin intermediul TVR, Radiodifuziunii si mijloacelor militare de comunicatii, astfel fiind instaurata la nivel national binecunoscuta psihoza terorista. De asemenea, se contureaza modalitatea prin care au fost transmise o serie de ordine militare diversioniste, cu consecinte deosebit de grave. In legatura cu aceeasi diversiune au fost obtinute date care demonstreaza ca in anul 1987 fortele armate ale Romaniei au importat doua tipuri de imitatoare de foc militare, respectiv imitatoare pentru armamentul de infanterie, cu foc la gura tevii, si imitatoare privind desantul de parasutare. Totodata, urmare a probatoriului administrat exista o mai buna intelegere a diversiunii radio-electronice. Totodata, a fost clarificata succesiunea evenimentelor petrecute la UM 01417 Targoviste, locatia unde s-a aflat cuplul Ceausescu incepand cu dupa-amiaza zilei de 22 decembrie 1989. Probele au evidentiat existenta unei constante diversiuni exercitate asupra cadrelor de comanda ale acestei unitati militare, precum si existenta unor ordine venite de la varful ierarhiei militare privind eliminarea fizica a cuplului Ceausescu", mai declara atunci procurorul Marian Lazar.

In plus, pana la executia celor doi, la data de 25 decembrie 1989, au fost identificate trei tentative de lichidare fizica a acestora.

Anchetatorii precizau ca au fost clarificate circumstantele si imprejurarile privind pregatirea judecarii in regim de urgenta a fostului presedinte si a sotiei acestuia, judecarea propriu-zisa, motivatiile reale care au stat la baza acestei actiuni si, mai apoi, executarea sotilor Ceausescu.

