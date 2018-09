Ion Iliescu, dus de urgenta la spital

Ion Iliescu a ajuns, marţi, la Spitalul Elias, din cauza unor probleme de sănătate, conform România TV. El avea tensiunea ridicată și era sub o criză cardiacă. Fostul președinte a ajuns la spital cu Nina Iliescu, soția sa. Ion Iliescu are montate mai multe stenturi pe cord și starea lui de sănătate nu este dintre […] Articolul Ion Iliescu, dus de urgenţă la spital apare prima dată în AM Press.