Ion Iliescu, mesaj pentru PSD: "Este momentul"

Ion Iliescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Retras din lumea politica, Ion Iliescu a oferit un interviu telefonic pentru o televiziune nationala cu privire la situatia Partidului Social Democrat si greselile care au dus la neincrederea populatiei in PSD. „Primul lucru pe care as vrea sa-l amintesc este tocmai punctul de plecare care a fost revolutia romana, PSD-ul fiind partidul care duce mai departe idealurile si obictivele revolutiei din decembrie 1989. Revolutia nu a insemnat doar un banal schimb de putere, ci instaurarea democratiei, promovarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, a unei noi ordini sociale, mai drepte pentru cei multi, nu cred ca aceste obiective au fost inca realizate in totalitate, incat sa le scoatem de pe or ...