Ion Țiriac, adevarul despre relația pe care o are cu Simona Halep

1. Berbec Femeia Berbec este cea mai puternica din zodiac. Are incredere de sine si este foarte hotarata. Face ce trebuie facut si are grija sa nu ramana nimic in urma. Este optimista si foarte cinstita. Te poti baza pe ea, chiar si in cele mai dificile situatii. 2. Gemeni Femeia Gemeni isi t ...