Ion pe Insula

Naufragiaza un vas si scapa numai Ion si Claudia Schiffer.

Se indragostesc Ion si Claudia, au partide fierbinti in fiecare zi, dar de la o vreme Ion e abatut si fara chef.

Claudia il intreaba:

– Pai bine ma Ioane, nu te iubesc eu pe tine, nu ti-am indeplinit cele mai ascunse fantezii? Ce ai de esti trist? Uite, ca sa iti treaca, iti promit ca accept sa fac ORICE, orice fantezie mai ai tu si nu am facut noi inca.

– Esti sigura, Claudia? o intreaba Ion.

– Hai Ioane, spune ce vrei, eu te iubesc si o sa fac.

Ii pune atunci Ion o palarie in cap, ii minjeste niste mustati cu carbune pe fatza si ii spune: Ba Vasile, stii cu cine mi-o trag eu de 3 luni?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.