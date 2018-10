Ion Popa, liderul ALDE Constanta, a discutat de problemele constantenilor

La conferința de presă organizată de către ALDE Constanța, prezent este Ion Popa, președintele Organizației Județene, senator în parlamentul României.A abordat subiecte de interes național și județean. Alături de Ion Popa este și Claudiu Ceti care va vorbi de nivel organizatoric."Săptămână viitoare va avea loc un eveniment organizat de Norica Nicolai, un seminar intitulat Situația pescuitului din Marea Neagră, pe 27 octombrie, la Hotel Ramada", a declarat Ion Popa.Ion Popa este invitat la acel eveniment și în calitate de președinte ALDE, cât și în calitate de senator. A discutat cu pescarii și dorește modificarea legii pescuitului. În urma discuțiilor care vor avea loc cu ocazia seminarului vor afla exact ce trebuie modificat."Tot ca o acțiune a filialei noastre este Constanța mai bună prin cultură". Este legat de Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski.Demersul constă într-o informare la nivelul constănţenilor. "Demersul este unul necesar și face parte dintr-o serie de acțiuni ce au ca scop promovarea culturii a spus Ion Popa.El dorește și deschiderea unei biblioteci, dar mai sunt detalii de pus la punct până la implementarea acestui proiect."Lucrurile vor evolua într-un sens pozitiv pentru a se opera înlocuirea Consilierului Județean, cât și alegerea unui nou vicepreședinte a Consiliului Judeţean. Lucrurile vor decurge asa cum trebuie si vom avea un vicepreședinte, în persoana lui Leo Tănase", a spus Ion Popa în legătură cu situația de la Consiliul județean Constanța.Nu a vrut să facă aprecieri în legătură cu Daniel Learciu, cel pe care îl va înlocui Leonard Tănase."Nu am fost aici și nu m-am putut lamuri de activitatea sa", a subliniat senatorul."La nivel național, vreau sa scot in evidenta faptul că alianța funcționează bine. Exista discuții ca sunt puncte de vedere diferite. Sunt chestiuni absolut firești. Suntem două partide cu viziuni diferite. Din dezbaterile care s-au iscat. Cel mai recent exemplu este legea offshore. Ies lucruri mai bune din dezbateri. Eu înţeleg si atitudinea celor din opoziție. Ce nu înteleg este ca la un moment dat sunt lucruri care par a fi împotriva României și a românilor. Nu este doar parerea mea și este o situație reală. Nu suntem nici noi nici cei de la PSD niște yes-men.Un alt subiect este cel legat de oug 92, legile justiției care au fost deja promulgare. Se clarifica anumite aspecte. Până mai ieri toată opoziția striga să respectăm recomandările comisiei de la Venetia, care sunt respectate. Eu sunt inginer, dar chiar asa fiind, pot să imi dau seama prin modificarea legilor justiției se clairifică unele aspecte în ceea ce privește funcționarea justiției.", a mai adăugat senatorul Ion Popa.A mai discutat de remaniere. Poziția ALDE este aceeași. "Așteptăm ca premierul să prezinte concluziile analizei pe care a făcut-o. Deciziile se iau în interiorul coaliției. În ceea ce privește miniștrii ALDE nu avem reproşuri", a concluzionat Popa.Claudiu Ceti a spus că încă se lucrează la întărirea organizațiilor din județ, fiind un partid care deja este întărit. "Cel mai bun exemplu este ultimul referendum, unde am avut oameni în secti", a spus Ceti.Au fost reorganizate și reintarite organizațiile din Agigea, Lipsita, Cumpăna, Băneasa, Costinești și Ion Corvin. La fel si la Valu lui Traian.