Ion si Maria – proaspat casatorit

Ion si Maria in pat. Ion catre Maria:

-Tu Marie baga mana la mine in pantaloni…

-Nu bag mana ca imi e rusine.

-Hai tu nu fii proasta baga mana.

Pana la urma Maria baga mana.

-Simti ceva?

-Da.

-Ii tare?

-Da

Ion:

-No Marie asa se caca un om sanatos!

----------------

Ion si Maria – proaspat casatoriti. Intr-o zi, pe cand Maria era plecata de-acasa, Ion trebaluia prin ograda. Apare Vasile si de departe ii striga:

– Ioaneeee!!! Mai Ioaneee!!! Vezi ca Maria ta e cu Gheorghe in porumb!…

Cand aude Ion una ca asta, se face negru de furie, ia furca si pleaca in graba catre tarla. Dupa o vreme, se intoarce cu palaria pe ceafa, fluierand fericit. Vasile il intreaba:

– No, care-i treaba?

Ion ii raspunde tacticos:

– Totu-i bine. Nu era porumbul meu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.